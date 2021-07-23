Юрий Семин: Карпин - хороший выбор на пост главного тренера сборной, он волевой парень с характером

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина — это хороший выбор. Какая ситуация? Ситуация не очень сложная, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Валерий Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи!», — цитирует специалиста »Чемпионат».

Напомним, что 23 июля президент РФС Александр Дюков объявил о том, что главным тренером сборной России стал наставник «Ростова» Валерий Карпин. Он дважды занимал второе место в чемпионате России, возглавляя московский «Спартак».

Добавим, что контракт с 52-летним специалистом рассчитан до окончания отборочного турнира ЧМ-2022.