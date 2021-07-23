Смородская - о назначении Карпина в сборную России: Он не привык отступать, лично я в него верю

Бывший руководитель московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Специалист будет совмещать работу в национальной команде и в «Ростове».

«Я очень рада за нашу сборную. Карпин - это настоящий и хороший тренер. «Валера, верим» теперь, наверное, будет на каждом матче сборной. Подготовить команду к отбору на чемпионат мира-2022 - это архисложная задача. Карпин не привык отступать. Лично я в него верю. Считаю, что он очень талантливый человек», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Смородской.

Напомним, что сборная России, набрав после трех матчей шесть очков, занимает второе место в группе H квалификации чемпионата мира-2022. 1 сентября команда Карпина сыграет в Москве с Хорватией.