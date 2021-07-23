Андрей Червиченко: Конфликт Карпина и Дзюбы? Мы найдем того, кто будет бить пенальти

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил будущее форварда сборной России Артема Дзюбы в национальной команде под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

О назначении 52-летнего специалиста стало известно 23 июля.

«Конфликт Дзюбы и Карпина? Выступление Дзюбы на чемпионате Европы, по-моему, говорит о том, что мы не особо должны страдать. Мы найдем, кто будет бить пенальти, а остальные все мячи Дзюба принял спиной. Карпин — такой человек, который способен принимать правильные решения, учитывая все стороны. Если Дзюба будет лучшим, то предыдущие конфликты не будут играть никакой роли для страны и сборной», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба являлся капитаном сборной России на чемпионате Европы 2020 года. Карпин будет совмещать работу с национальной командой и «Ростовом».

Команду футболиста и тренера встретятся 1 августа в рамках матча второго тура РПЛ.