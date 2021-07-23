СМИ: Писарев и Онопко будут помогать Карпину в сборной России

Стали известны потенциальные помощники нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.

По информации «РБ-Спорт», в штаб 52-летнего войдут экс-наставник молодежной национальной команды Николай Писарев и бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко. Отмечается, что договоренность с ними уже достигнута, а соглашения будут подписаны на следующей неделе. Добавим, что Карпин, Онопко и Писарев играли вместе за московский «Спартак» в 90-е годы.

Кроме того, в штаб сборной России войдут специалисты из «Ростова»: тренер-аналитик Джонатан Альба, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер вратарей Виталий Кафанов.

Напомним, что 23 июля РФС назвал нового главного тренера сборной России по футболу. Им стал Валерий Карпин, который сейчас возглавляет футбольный клуб «Ростов». Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года.