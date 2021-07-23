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«Динамо» обыграло на выезде «Ростов» в первом матче сезона РПЛ
23 июля 22:03
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Динамо"

«Динамо» обыграло на выезде «Ростов» в первом матче сезона РПЛ

Перед матчем стало известно, что главный тренер южан Валерий Карпин возглавил сборную России.

В матче первого тура чемпионата России «Ростов» уступил дома московскому «Динамо» со счетом 0:2.

Автором дебютного гола в новом сезоне стал полузащитник гостей Арсен Захарян. 18-летний футболист отличился на 20-й минуте. Второй гол бело-голубых забил нападающий Константин Тюкавин (33).

В следующем туре «Ростов» примет дома петербургский «Зенит» (2 августа), а «Динамо» в гостях сыграет с «Уфой» (31 июля).

Чемпионат России

1-й тур

«Ростов» - «Динамо» - 0:2 (0:2)

Голы: Захарян, 20; Тюкавин, 33.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Байрамян (Фольмер, 58), Глебов (Гигович, 82), Сухомлинов (Мамаев, 59), Хашимото, Полоз (Альмквист, 58), Комличенко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро (Кутицкий, 75), Фомин, Лесовой (Игбун, 83), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Тюкавин (Н'Жье, 84).

Предупреждения: Сухомлинов, 30; Хаджикадунич, 40 - Паршивлюк, 5; Фомин, 48; Ордец, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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