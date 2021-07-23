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23 июля 22:40
автор: Александр Поволоцкий

Олег Романцев: Работа на два фронта, накладывает на Карпина двойную ответственность

Новый главный тренер сборной России продолжит тренировать «Ростов».

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев положительно отреагировал на новость о назначении Валерия Карпина наставником в сборную России.

«То, что Карпину придется совмещать работу на два фронта, накладывает на него двойную ответственность. Мне в этом плане было проще, поскольку в мои времена сборная больше чем наполовину состояла из игроков «Спартака». Мы понимали друг друга и знали, как нам надо играть и строить свои победы. Думаю, что это удастся и Валере. Советов давать пока не буду. Но знаю: Карпин сохранил спартаковский победный характер, это самое главное. Давайте все вместе поддержим Валеру!», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Карпин играл под руководством Романцева в сборной России и «Спартаке».

Напомним, что 23 июля РФС назвал нового главного тренера сборной России по футболу. Им стал Валерий Карпин, который сейчас возглавляет футбольный клуб «Ростов». Контракт с 52-летним специалистом подпишут 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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