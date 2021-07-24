«Ливерпуль» планирует продлить контракт с Салахом

«Ливерпуль» планирует продлить контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По словам источника, в ближайшее время стороны продолжат переговоры по новому соглашению. Текущий контракт Салаха истекает в июне 2023 года. При этом клуб не желает расставаться с одним из руководителей команды и хочет предложить игроку новый контракт на улучшенных условиях.

Салах переехал в Ливерпуль из Ромы в 2017 году за 42 миллиона евро. В прошлом сезоне египтянин провел 37 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 22 гола и отдал 5 результативных передач. Кроме того, по мнению болельщиков, Салах был признан лучшим игроком Премьер-лиги сезона 2020/2021.

Ливерпуль занял третье место в Премьер-лиге в прошлом сезоне с 69 очками. Новый сезон чемпионата Англии начинается 14 августа.