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24 июля 09:32
автор: Александр Бойченко

Даниил Медведев прокомментировал назначение Карпина главным тренером сборной

Валерий Карпин возглавил национальную команду 23 июня.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

«Я люблю наш футбол. Мы проиграли на Евро Дании, которая играла в сумасшедший футбол. Карпин - харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной», - цитирует Медведева ТАСС.

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России в пятницу, 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом действует до конца 2021 года с возможностью продления. Специалист совмещает работу в сборной и в «Ростове».

Сегодня, 24 июля, Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика (6: 4, 7: 6 (10: 8)) в 1/32 финала мужского одиночного турнира на Олимпийских играх в Токио.

источник: ТАСС
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