Решение по допуску болельщиков на матч «Ростов» - «Зенит» будет принято перед игрой

В «Ростове» объявили, что решение о допуске зрителей на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» будет принято до начала игры.

«Решение о проведении матча с «Зенитом» со зрителями или с пустыми трибунами будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято с учетом данных Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и эпидемиологической ситуации в регионе. Надеемся, что он будет принят заранее», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы ростовчан.

Вчера, 23 июля, «ростовчане» провели первый матч сезона 2021/22 против «Динамо» (0:2). Встреча прошла без болельщиков, решение о пропуске зрителей было принято за день до игры на основании требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.