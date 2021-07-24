ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Динамо Др 0 Ингольштадт 04 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Хайденхайм 0 Падерборн 07 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганза Р 0 Карлсруэ 0
Россия - Премьер-Лига 17:30 Химки 0 Зенит 0
Аргентина - Примера 19:30 Колон 0 Ланус 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Локомотив М 0 Арсенал 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Рубин 0 Спартак М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Вердер 0 Ганновер-96 0
Аргентина - Примера 21:45 Сан-Лоренсо 0 Сентраль Кордо 0
Бразилия - Серия А 23:00 Гремио 0 Америка Минейр 0
24 июля 10:01
автор: Александр Бойченко

Решение по допуску болельщиков на матч «Ростов» - «Зенит» будет принято перед игрой

Матч пройдет 1 августа.

В «Ростове» объявили, что решение о допуске зрителей на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» будет принято до начала игры.

«Решение о проведении матча с «Зенитом» со зрителями или с пустыми трибунами будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято с учетом данных Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и эпидемиологической ситуации в регионе. Надеемся, что он будет принят заранее», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы ростовчан.

Вчера, 23 июля, «ростовчане» провели первый матч сезона 2021/22 против «Динамо» (0:2). Встреча прошла без болельщиков, решение о пропуске зрителей было принято за день до игры на основании требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Летние Олимпийские игры в Токио открытыСудья Безбородов выгнал из дома жену, избившую сына Стаса Пьехи"Монако" вступил в борьбу за Николу ВлашичаНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусикахЕфимова в купальнике подразнила Губерниева упругими прелестямиВедущая «Матч ТВ» снялась в откровенном видео для «Максим»
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика