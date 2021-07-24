Егор Титов: «Рубину» родные стены не помогут, я жду победы «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России с казанским «Рубином».

«Форма «Спартака» никуда не ушла. Он готов бежать, прессинговать. «Рубину», скорее всего, не помогут и родные стены, тем более что болельщиков наверняка не будет. Я жду победы «Спартака» в этой встрече. В прошлом сезоне выиграли 2:0. И сейчас преимущество будет существенным», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Матч стартового тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» состоится сегодня, 24 июля в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.