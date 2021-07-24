Максим Калиниченко: Слуцкий является «специалистом» по «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России между московским клубом и «Рубином».

«Спартак» со своей нынешней игрой не может не внушать оптимизма. Думаю, красно-белые продолжат следовать философии своего нового тренера и будут играть в яркий атакующий футбол.

Жду новых красивых побед «Спартака». Но это лично мое пожелание. Как будет разворачиваться история этого розыгрыша РПЛ – я не знаю. Тем более, что Леонид Слуцкий является «специалистом» по «Спартаку». Не один раз он наказывал тренеров красно-белых», - приводит слова Калиниченко «ВсеПроСпорт».

Матч стартового тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» состоится сегодня, 24 июля в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.