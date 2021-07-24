Ромеро может пополнить ряды «Челси» или «Ювентуса»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, который является свободным агентом, скоро может иметь команду.

По сообщению ESPN, 34-летний футболист привлек внимание «Челси» и «Ювентуса», которые вместе с другими клубами рассматривают возможность подписания вратаря. Покинув лагерь «красных дьяволов», Серхио тренировался на своей родине, в Аргентине.

Ромеро начал свою карьеру в «Расинге», после чего играл за «АЗ Алкмар», «Сампдорию» и «Монако», а в 2015 году перешел в «Манчестер Юнайтед». С манкунианцами он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Национальный Суперкубок, а также выиграл Лигу Европы. Серхио покинул клуб этим летом из-за истечения срока его контракта. Его вызывают в сборную Аргентины с 2009 года.