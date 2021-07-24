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24 июля 11:38
автор: Степан Шереметьев

Александр Мостовой: «Зенит» уверенно победит, но «Химки» могут дать бой

Встреча состоится сегодня, 24 июля.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом».

«В этой игре я вижу однозначный исход, хотя «Химки» вполне способны дать бой. «Зенит» показал себя во всей красе в Суперкубке, и я предполагаю уверенную чистую победу действующего чемпиона и в этой дуэли, даже в отсутствие Малкома», - приводит слова Мостового «РБ-Спорт».

Встреча стартового тура чемпионата России «Химки» - «Зенит» состоится сегодня, 24 июля на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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