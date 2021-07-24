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24 июля 13:55
автор: Александр Бойченко

Андрей Канчельскис: Футболисты будут уважать Карпина намного больше, чем Черчесова

23 июня стало известно о том, что Валерий Карпин возглавит сборную России по футболу.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о назначении Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.

«Однозначно будет лучше, чем при Черчесове. Желаю Валере удачи и удачи. Наконец, будем болеть за сборную.

«Космонавты» из РФС не перестают удивлять. Странное решение с совмещением двух постов. Конечно, тренер должен делать одно, но это все же лучше, чем доверить команду вратарю.

Новому наставнику точно хватит тренерских знаний и авторитета. Черчесову как-то удалось. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин - звезда нашего футбола. Черчесов только рассказал всем, какой он крутой вратарь, а на самом деле обычный запасной. К Валерию Георгиевичу футболисты будут уважения гораздо больше.

От предложения возглавить сборную нельзя отказаться. Сейчас это сродни самоубийству, но Карпин всегда был храбрым человеком, он не мог не принять этот вызов», - цитирует Sport24 слова Канчельскиса.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года.

источник: Sport24
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