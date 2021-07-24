Алдервейрелд близок к переходу в катарский клуб

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может покинуть клуб. Об этом сообщает TheTelegraph.

По данным источника, 32-летний футболист продолжит карьеру в катарском «Аль-Духаиле». Отмечается, клубы уже согласовали трансфер за 13 млн фунтов (около 15,2 млн евро). При этом бельгийцу еще предстоит пройти медобследование и согласовать условия личного соглашения.

Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 11 миллионов евро. Действующий контракт Алдервейрелда со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что защитник перешел в «Тоттенхэм» из мадридского «Атлетико» в 2015 году за 16 млн евро. С тех пор он провел за команду 236 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.