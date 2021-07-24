«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Сульшером до 2024 года

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Исполнительный вице-председатель Эд Вудворд прокомментировал пролонгирование контракта:

«Оле и его сотрудники неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха на поле. Результаты этого становятся все более заметными за последние два сезона, и мы все с нетерпением ждем дальнейшего развития этой захватывающей команды в предстоящие годы. Что особенно приятно, так это то, как этот прогресс был достигнут благодаря сочетанию молодых, английских талантов и первоклассных новобранцев, играющих в атакующий футбол в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в правильном направлении».

Уле Гуннар Сульшер сказал: