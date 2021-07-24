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24 июля 13:26
автор: Степан Шереметьев

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Сульшером до 2024 года

Норвежский специалист возглавляет «Красных дьяволов» с декабря 2018 года.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Исполнительный вице-председатель Эд Вудворд прокомментировал пролонгирование контракта:

«Оле и его сотрудники неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха на поле. Результаты этого становятся все более заметными за последние два сезона, и мы все с нетерпением ждем дальнейшего развития этой захватывающей команды в предстоящие годы. Что особенно приятно, так это то, как этот прогресс был достигнут благодаря сочетанию молодых, английских талантов и первоклассных новобранцев, играющих в атакующий футбол в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в правильном направлении».

Уле Гуннар Сульшер сказал:

«Все знают, что я испытываю к этому клубу, и я рад подписанию этого нового контракта. Это захватывающее время для «Манчестер Юнайтед», мы создали команду с хорошим балансом молодежи и опытных игроков, жаждущих успеха. Вокруг меня фантастическая команда тренеров, и мы все готовы сделать следующий шаг на нашем пути. «Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать самые большие и лучшие трофеи, и это то, к чему мы все стремимся. Мы стали лучше как на поле, так и за его пределами, и это будет продолжаться в ближайшие сезоны. Я не могу дождаться, когда выйду на забитый по завязку «Олд Траффорд».

Напомним, что Сульшер возглавляет «Юнайтед» с декабря 2018 года. В прошлом команда финишировала на втором месте АПЛ, а в финале Лиги Европы уступила испанскому «Вильярреалу» – 10:11 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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