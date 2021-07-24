Роман Павлюченко: У «Химок» нет никаких шансов в матче с «Зенитом»

Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом».

«Химчане на сборах проиграли абсолютно все матчи, а коллектив покинули лидеры Конате, Мирзов и Могилевец.На мой взгляд, шансов у клуба нет никаких. Он смотрелся круто в концовке предыдущего сезона и с такой формой мог бы претендовать на очки сегодня, однако последние игры проведены слабо, да и лидеры ушли.

Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул, а в товарищеских матчах летом подтверждали свой высокий класс. Думаю, гости легко заберут три очка», - приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт.ру».

Встреча стартового тура чемпионата России «Химки» - «Зенит» состоится сегодня, 24 июля на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.