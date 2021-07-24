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24 июля 15:12
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Если Дзюба будет в порядке, будет играть у Карпина в сборной

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Карпин не будет гнобить Дзюбу из-за личных отношений.

- Дзюба сильнее всех на голову. Зная давние плохие отношения Дзюбы с Карпиным, для Дзюбы дверь в сборную закрыта?
- Я не считаю, что Дзюба выше всех на голову. Наоборот, считаю, что Соболев сейчас сильнее Дзюбы.

Знаю Валеру давно, он личное не переносит на работу. Личная неприязнь не должна мешать делу. Дело из-за личных отношений не должно страдать. Если Дзюба будет сильнее остальных – будет играть. Если же, как на чемпионате Европы, будет принимать мяч спиной к воротам, зачем он нужен? А пенальти есть и без него кому пробить.

источник: «Советский спорт»
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