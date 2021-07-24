«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Байера» Едваем

Московский «Локомотив» подписал контракт с защитником «Байера» Тином Едваем.

По информации пресс-службы железнодорожников, соглашение с 25-летним хорватом заключено на четыре года. Едвай будет выступать за »Локомотив» под номером 16. Тин является воспитанником загребского «Динамо». Также защитник играл в итальянской «Роме» и немецком «Аугсбурге».

В минувшем сезоне Едвай выходил на поле в фтболке «Байера» в восьми матчах.

В составе сборной Хорватии защитник сыграл 26 встреч и отметился двумя забитыми мячами.