ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера перерыв Колон 1 Ланус 1
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 17' Локомотив М 0 Арсенал 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 12' Рубин 0 Спартак М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Вердер 0 Ганновер-96 0
Аргентина - Примера 21:45 Сан-Лоренсо 0 Сентраль Кордо 0
Бразилия - Серия А 23:00 Гремио 0 Америка Минейр 0
«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Байера» Едваем
24 июля 18:48
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Байера» Едваем

Хорват выигрывал серебро чемпионата мира 2018 года в России.

Московский «Локомотив» подписал контракт с защитником «Байера» Тином Едваем.

По информации пресс-службы железнодорожников, соглашение с 25-летним хорватом заключено на четыре года. Едвай будет выступать за »Локомотив» под номером 16. Тин является воспитанником загребского «Динамо». Также защитник играл в итальянской «Роме» и немецком «Аугсбурге».

В минувшем сезоне Едвай выходил на поле в фтболке «Байера» в восьми матчах.

В составе сборной Хорватии защитник сыграл 26 встреч и отметился двумя забитыми мячами.

источник: ПФК «Локомотив»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
TOGG – именно так нарекли Турецкую TeslaСборную России по футболу возглавил Валерий КарпинДоступ открыт: голосовая социальная сеть Clubhouse открыла свободную регистрацию для всех пользователейКарпин о сборной России: "Все кривоногие"России подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранилиЕвлоев: Буду проклинать Иосифа Сталина каждый день, который живу
Первый смотр перед Карпиным питерские сборники завалили. Выводы из матча «Химки» — «Зенит»
В стартовом матче РПЛ чемпион страны на выезде победил «Химки» 3:1, но его кандидаты в сборную - особенно Артем Дзюба - не впечатлили.
Дзюба уже не нужен? Как «Зенит» начал новый чемпионат РПЛ с волевой победы в Химках
В матче первого тура РПЛ-2021/22 «Зенит» пропустил первым, но взял три очка благодаря вышедшим на поле во втором тайме джокерам – Александру Ерохину и Алексею Сутормину (3:1).
Олимпиада-2020: главные события 25.07.2021
25 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 29 видам спорта и будут разыграны 18 комплектов медалей.
«Наш знаменосец Михайлов — железный человек». Легендарный Зайцев — о старте сборной России по волейболу на Олимпиаде
Олимпийский чемпион 1980 года, один из лучших связующих в истории мирового волейбола Вячеслав Зайцев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от непростой победы россиян над аргентинцами (3:1).
Бокс на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио в боксе будет разыграно 13 медальных комплектов.
Бадминтон на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио бадминтонисты разыграют пять медальных комплектов.
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио в королеве спорта мужчины и женщины разыграют 48 медальных комплектов.
Стрельба из лука на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио стрелки из лука разыграют пять медальных комплектов.
Джойс остановит Такама на «Уэмбли» после 7-го раунда. Разбор и ставки на крутой боксерский поединок выходных
В ночь на 25 июля в Лондоне местный любимец Джо Джойс проведет бой в тяжелом весе против француза Карлоса Такама. Победитель получит право драться за титул WBO с Энтони Джошуа или Александром Усиком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Карпин в сборной — это надолго. Он наш футбольный Данила Багров
Рискнем дать прогноз – новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин задержится в ней гораздо дольше, чем можно сегодня предполагать.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика