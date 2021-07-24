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«Зенит» переиграл в гостях «Химки» на старте сезона РПЛ
24 июля 19:25
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» переиграл в гостях «Химки» на старте сезона РПЛ

Действующий чемпион России одержал волевую победу.

В матче первого тура чемпионата России «Зенит» выиграл на выезде у подмосковных «Химок» со счетом 3:1.

Хозева вышли вперед на 28-й минуте встречи. Гол забил полузащитник Илья Кухарчук. «Зенит» ответил точными ударами нападающих Сердара Азмуна (33), Александра Ерохина (72) и хавбека Сергея Сутормина (76, с пенальти).

Добавим, что в начале встречи травму получил игрок петербургского клуба Магомед Оздоев.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» (2 августа), а «Химки» в тот же день на выезде встретятся с «Краснодаром».

Чемпионат России

1-й тур

«Химки» - «Зенит» - 1:3 (1:1)

Голы: Кухарчук, 28 - Азмун, 33; Ерохин, 72; Сутормин, 78 (пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков (Трошечкин, 84), Кухарчук (Камышев, 73), Сабович (Корян, 85), Себаи.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 85), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев (Кравцов, 9), Кузяев, Мостовой (Сутормин, 69), Вендел (Круговой, 85), Дзюба (Ерохин, 69), Азмун.

Предупреждение: Оздоев, 2.

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