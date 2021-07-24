«Зенит» переиграл в гостях «Химки» на старте сезона РПЛ

В матче первого тура чемпионата России «Зенит» выиграл на выезде у подмосковных «Химок» со счетом 3:1.

Хозева вышли вперед на 28-й минуте встречи. Гол забил полузащитник Илья Кухарчук. «Зенит» ответил точными ударами нападающих Сердара Азмуна (33), Александра Ерохина (72) и хавбека Сергея Сутормина (76, с пенальти).

Добавим, что в начале встречи травму получил игрок петербургского клуба Магомед Оздоев.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» (2 августа), а «Химки» в тот же день на выезде встретятся с «Краснодаром».

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