Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе своего контракта

«Зенит» прояснил ситуацию о соглашении с аргентинским форвардом команды Себастьяном Дриусси.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба, 25-летний футболист может выкупить свой контракт. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дриусси может продолжит карьеру в MLS. На аргентинца претендует клуб «Интер Майами».

Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта».

Всего в составе команды из Санкт-Петербурга нападающий провел 138 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 28 голевых передач.