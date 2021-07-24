Денис Глушаков: «Химки» не должны были пропускать три гола от «Зенита»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:3).

- Не получилось забить голы, хотя были хорошие моменты. Не забили, ошиблись, не доиграли некоторые эпизоды — по итогу уступили. Счет не закономерный — три гола мы не должны были пропускать, - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата России «Зенит» выиграл на выезде у подмосковных «Химок» со счетом 3:1.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» (2 августа), а «Химки» в тот же день на выезде встретятся с «Краснодаром».