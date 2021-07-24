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24 июля 21:05
автор: Александр Поволоцкий

Писарев подтвердил, что может войти в штаб сборной России во главе с Карпиным

Специалист возглавлял молодежную сборную с 2010 по 2016 годы.

Бывший футболист «Спартака» Николай Писарев не стал отрицать, что может войти в тренерский штаб сборной России.

Напомним, что 23 июля национальную команду возглавил наставник «Ростова» Валерий Карпин.

«Разговор был с Валерием Георгиевичем, он позвонил, предложил. Но давайте пока подождем следующей недели, главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», — приводит Sport24.ru слова специалиста со ссылкой на «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что помощниками Карпина в сборной также станут Виктор Онопко и Виталий Кафанов.

источник: Sport24.ru
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