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Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ
24 июля 22:02
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter ФК "Спартак"

Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ

Матч стал дебютным в чемпионате России для наставника красно-белых Руя Витории.

Во встрече первого тура чемпионата России «Рубин» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Илья Самошников. Защитник »Рубина» отличился на 49-й минуте.

Добавим, что красно-белые впервые с 2014 года проиграли в Казани.

В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях с «Арсеналом» (30 июля), а «Спартак» в тот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

1-й тур

«Рубин» - «Спартак» - 1:0 (0:0)

Гол: Самошников, 49.

«Рубин»: Дюпин, Зуев (В.Игнатьев, 75), Уремович, Бегич, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия (Макаров, 83), Шатов (Йевтич, 73), Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (З.Бакаев, 60), Зобнин (Крал, 82), Умяров (Мелкадзе, 82), Ларссон (Игнатов, 60), Промес (Мирзов, 69), Соболев.

Предупреждения: Уремович, 18; Абильгор, 37; Деспотович, 42; Зуев, 66; Кварацхелия, 68; Шатов, 70 - Жиго, 47; Рассказов, 79; Соболев, 88; Мирзов, 90.

источник: «Советский спорт»
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