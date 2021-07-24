Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ

Во встрече первого тура чемпионата России «Рубин» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Илья Самошников. Защитник »Рубина» отличился на 49-й минуте.
Добавим, что красно-белые впервые с 2014 года проиграли в Казани.
В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях с «Арсеналом» (30 июля), а «Спартак» в тот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».
Чемпионат России
1-й тур
«Рубин» - «Спартак» - 1:0 (0:0)
Гол: Самошников, 49.
«Рубин»: Дюпин, Зуев (В.Игнатьев, 75), Уремович, Бегич, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия (Макаров, 83), Шатов (Йевтич, 73), Деспотович.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (З.Бакаев, 60), Зобнин (Крал, 82), Умяров (Мелкадзе, 82), Ларссон (Игнатов, 60), Промес (Мирзов, 69), Соболев.
Предупреждения: Уремович, 18; Абильгор, 37; Деспотович, 42; Зуев, 66; Кварацхелия, 68; Шатов, 70 - Жиго, 47; Рассказов, 79; Соболев, 88; Мирзов, 90.