Гол Самошникова принес «Рубину» победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ

Во встрече первого тура чемпионата России «Рубин» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Илья Самошников. Защитник »Рубина» отличился на 49-й минуте.

Добавим, что красно-белые впервые с 2014 года проиграли в Казани.

В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях с «Арсеналом» (30 июля), а «Спартак» в тот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».

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