Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе тульской команды голом отметился Сергей Ткачев (22-я минута), у москвичей дублем отличился Рифат Жемалетдинов (80, 86), еще один забитый мяч на свой счет записал Федор Смолов (90).

Отметим, что на 79-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Арсенала» Артем Сокол.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 31 июля на выезде сыграет против ЦСКА, а «Арсенал» днем ранее на своем поле примет «Рубин».

Чемпионат России

1-й тур

«Локомотив» - «Арсенал» - 3:1 (0:1)