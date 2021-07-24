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Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
24 июля 21:54
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автор фото: ФК "Локомотив"

Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»

Футболисты «Локомотива» обыграли «Арсенал» в домашнем матче 1-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе тульской команды голом отметился Сергей Ткачев (22-я минута), у москвичей дублем отличился Рифат Жемалетдинов (80, 86), еще один забитый мяч на свой счет записал Федор Смолов (90).

Отметим, что на 79-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Арсенала» Артем Сокол.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 31 июля на выезде сыграет против ЦСКА, а «Арсенал» днем ранее на своем поле примет «Рубин».

Чемпионат России
1-й тур

«Локомотив» - «Арсенал» - 3:1 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 80. Жемалетдинов, 86. Смолов, 90. - Ткачев, 22.

«Локомотив»: Гилерме, Магкеев, Серкейра, Рыбус (Живоглядов, 69), Рыбчинский, Крыховяк, Куликов (Лисакович, 46), Жемалетдинов, Баринов, Камано (Миранчук, 61), Смолов.

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачев (Пантелеев, 67), Костадинов (Довбня, 84), Хлусевич, Чаушич, Давиташвили (Кангва, 77), Марков (Луценко, 76).

Предупреждения: Сокол (36), Камано (45), Марков (57).

Удаление: Сокол (79).

источник: «Советский спорт»
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