Вице-президент «Ювентуса» Недвед заявил, что Роналду останется в клубе

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что нападающий Криштиану Роналду продолжит карьеру в туринской команде.

«Криштиану вернется в расположение »Ювентуса» в понедельник, 26 июля. Он останется с нами», — цитирует в своем твиттере журналист Фабрицио Романо представителя клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ближайшее время «Ювентус» и Роналду обсудят продление соглашения до 2023 года. Португальцу предложат пойти на снижение зарплаты.

Напомним, что «Ювентус» в минувшем сезоне занял четвертое место в серии А.