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24 июля 23:00
автор: Александр Поволоцкий

Анзор Кавазашвили: С такой игрой «Спартак» будет первым или вторым

Красно-белые впервые с 2014 года проиграли «Рубину» в Казани.

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили нашел положительные моменты в игре красно-белых после матча первого тура чемпионата России с «Рубином» (0:1).

«Меня удивил «Спартак»: они настолько быстро изменили свою тактику игры, что стали неузнаваемой командой. Спартаковцы играют в яркий и атакующий футбол — именно для этого болельщики и ходят на стадион...С приходом Витории команда изменилась в лучшую сторону: они не передерживают мяч, развивают атаку и постоянно ищут момент для удара по воротам. То, что они проиграли — это не трагедия...Критики и нытики были всегда. Но, если критикует человек, который обожает «Спартак» — ему надо всё простить. Он это делает от боли в сердце, потому что хочет положительного результата. Лично я вижу, что команда начинает возрождаться. Если они продолжат так играть, то к концу сезона обязательно будут первыми или вторыми», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Добавим, что матч «Рубин» - «Спартак» стал дебютным в чемпионате России для португальского наставника красно-белых Руя Витории.

источник: Чемпионат.com
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