Депутат Лебедев: Надеюсь, что «Локомотив» найдет возможность усилиться в трансферное окно

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев оценил ближайшие перспективы «Локомотива» после игры с тульским «Арсеналом» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

«Впереди у «Локомотива» очень тяжелые четыре игры с потенциальными соперниками в борьбе за золото. По той игре, что мы увидели сегодня, не остается впечатлений, что «Локомотив» сможет набрать достаточное количество очков для того, чтобы к середине первого круга находиться на лидирующей позиции. Остается надеяться на то, что трансферное окно будет открыто до сентября, и все-таки «Локомотив» найдет возможность усилиться и приобрести необходимых игроков», - цитирует политика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе «Локомотива» дубль оформил Рифат Жемалетдинов, еще один гол в активе Федора Смолова.

Во втором туре красно-зеленые 31 июля на выезде сыграют против ЦСКА.