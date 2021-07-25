Пулишич рассказал о подготовке к новому сезону АПЛ

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона Премьер-лиги 2021/22.

«С нетерпением жду начала сезона, хочу приступить к делу. В этом году у меня была первая полноценная предсезонная тренировка в «Челси». У меня появилась возможность набрать лучшую форму перед началом сезона. Это моя цель. Думаю, команда хорошо выглядит. Теперь нужно сконцентрироваться на правильном завершении подготовки к новому сезону», - цитирует Пулишича пресс-служба «Челси».

Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.