Винченсо Итальяно: У Кокорина есть все качества, чтобы стать основным нападающим

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился своим мнением о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в составе итальянской команды.

«Саша может быть главным нападающим команды, у него есть для этого качества. Со временем придет химия. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и погружаясь в глубину. Нападающие должны выполнять свою основную функцию - забивать голы», - цитирует Итальяно Firenze Viola.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перебравшись из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом действует до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В сезоне 2020/2021 Александр провел четыре матча Серии А и не забил результативными действиями. В недавнем товарищеском матче Кокорин отметился голевой передачей.