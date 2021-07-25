Кордоба остался в запасе «Краснодара» на матч РПЛ с «Уралом»

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и «Краснодара» на игру первого тура чемпионата РПЛ-2021/2022.
Отметим, что колумбийский новичок «быков» Джон Кордоба начнет матч на скамейке запасных. Экс-форвард «Герты» пополнил состав «Краснодара» на этой неделе.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Адамов, Кулаков, Колесниченко, Подберезкин, Егорычев, Бикфалви, Августиняк, Ибрахимай, Панюков.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Газинский, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Вильена, Кайо, Сулейманов.
Добавим, что матч в Екатеринбурге смогут посетить 500 зрителей. Ограничение не предусматривает обязательное наличие у них QR-кодов.