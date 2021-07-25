Влашич начнет матч ЦСКА - «Уфа» на скамейке запасных

Московский ЦСКА и «Уфа» назвали списки игроков, который выйдут с первых минут на поле в матче первого тура.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Ахметов, Мухин, Бохинен, Заболотный, Чалов.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Кротов, Бауэр, Саплинов, Милетич, Мрзляк.
Отметим, хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич попал в заявку, но остался на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Милан».
Матч в Москве начнется в 20:00.