«Фиорентина» отправила 11 мячей в ворота клуба четвертого дивизиона, Кокорин заработал пенальти

«Фиорентина» обыграла в товарищеском матче «Полиспортиву», выступающую в четвёртом по рангу итальянском дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу «фиалок».

Семь голов забил форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Его партнер по атаке Александр Кокорин отличиться не смог. Россиянин в одном из моментов попал в перекладину. Кроме того, Александр заработал пенальти.

Отметим, что по голу также забили Хосе Кальехон и Альфред Дункан. Один из мячей забил в свои ворота игрок «Полиспортивы».