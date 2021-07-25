Торрес стал тренером молодежной команды «Атлетико»

Экс-форвард сборной Испании Фернандо Торрес получил должность в системе мадридского «Атлетико».

Как сообщает официальный сайт «матрасников», 37-летний бывший футболист стал главным тренероом молодежного состава клуба. Торрес выступал за «Атлетико» с 2001 по 2007 годы, а затем вернулся в команду и провел там еще два сезона (2016-2018). Вместе с мадридцами Фернандо выиграл трофей Лиги Европы.

Добавим, что чемпион мира и Европы также выступал за английские «Ливерпуль» и «Челси», а также за итальянский «Милан» и японский «Саган Тосу».