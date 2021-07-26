Тренер «Фиорентины»: Кокорин должен задать себе вопрос о результативности

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился впечатлениями от игры российского нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с клубом четвертого дивизиона «Фолиньо» (11:0).

«Сегодня он мог забить три-четыре мяча: я думаю, он должен задать себе вопрос о результативности, которая должна быть у нападающего. Он игрок, которому нравится быть связующим в игре, и он заработал пенальти за счет отличного движения. Думаю, он может играть в этой зоне. На сегодняшний день ему лучше играть вблизи ворот. Но то, что он показывает, является отличным подтверждением того, что мы можем добиться роста в короткие сроки», — цитирует наставника сайт болельщиков «фиалок».

Добавим, что автором семи голов в матче стал другой форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

Кокорин вышел на поле в стартовом составе, но был заменен после первых 45 минут. Россиянин заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура. А в конце первого тайма Кокорин головой пробил в перекладину.