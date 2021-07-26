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26 июля 09:57

Глава Самарской области рассказал о ситуации со зрителями на матче «Крылья Советов» – «Спартак»

Встреча пройдет 30 июля на «Солидарность Арене» в Самаре.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на матч 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Решение сыграть при минимальном количестве зрителей – до 500 человек – было очень важно для наших коллег из Роспотребнадзора. Мы им показали, что выдержали все требования и условия.

Уверен, что все это позволит нам увеличить квоту болельщиков на следующий матч со «Спартаком». Сразу говорю: решение станем принимать на флажке. Каждый день будем считать количество заболевших», - приводит слова Азарова «Чемпионат».

Отметим, что в матче 1-го тура российской премьер-лиги москвичи уступили «Рубину» (0:1), а самарская команда проиграла «Ахмату» (1:2).

источник: Чемпионат.com
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