Хуан Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом»

По данным Goal, полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо вскоре продлит контракт с клубом.

По словам источника, 33-летний колумбиец подпишет новое соглашение со «старой синьорой» до 2023 года. О сделке будет объявлено в ближайшие недели. Текущий контракт Куадрадо истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне Хуан сыграл 30 матчей в Серии А, в которых забил два гола и 10 передач.

Помимо «Ювентуса» Куадрадо за свою карьеру играл за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте». Он играет за сборную Колумбии с 2010 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.