Мини-футбольный «Спартак танет собственностью болельщиков

Как стало известно «СЭ», мини-футбол «Спартак» запустил новый формат развития клуба. По его словам, клуб будет поддерживаться и управляться вместе с болельщиками.

Известно, что на данный момент болельщики совместно покрывают 15 процентов бюджета клуба. В ближайшее время «Спартак» должен публично объявить о новых планах развития.

Напомним, ранее о таком формате развития заявлял владелец большого «Спартака» Леонид Федун. Он сообщил, что в 2023 году болельщики московской команды станут ее акционерами.