«Уфа» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в штрафной ЦСКА

«Уфа» решила обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0: 1). Об этом сообщил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

«Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после того, как Агаларов упал на 85-й минуте - на наш взгляд, это пенальти. Странно не дать такое. Мы свяжемся с ESC, подадим заявку, спросим, ​​как сейчас выглядит судейская комиссия, и там уже станет ясно. Этот момент смазал финал. Конечно, мы не плачем, мы не говорим о том, что проиграли из-за этого: это футбол, разные вещи бывают. Но это ошибка, мы сами это видим, поэтому я хотел бы разобраться.

В общем, вчера судейство было нормальным, единственное, что это был момент с неназначенным пенальти. Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни VAR. Зачем мы это ввели, если не для таких моментов? - сказал Газизов в интервью Sport24.

ЦСКА победил в первом туре и заработал 3 очка в копилку. «Армейцы» в следующем туре сыграют с «Локо», «Уфа»- с «Динамо» у себя дома.