После ухода Дриусси «Зенит» вновь заинтересован в переходе Влашича из ЦСКА

По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич вновь оказался в сфере интересов «Зенита».

«Зенит» пытался, но не смог, приобрести хорвата год назад, но по-прежнему сохраняет интерес − такой трансфер вполне допустим. Зенит по-прежнему рассматривает Влашича и на этот раз хочет договориться с ЦСКА», − написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Как отмечает журналист, клуб из Санкт-Петербурга также интересуется Матеусом Кунья из «Герты» и Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино»

Ранее стало известно, что «Зенит» расстается с аргентинцем Себастьяном Дриусси, который выкупит свой контракт и перейдет в клуб MLS «Остин».

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Кунью и Влашича в 30 миллионов евро, а Клаудиньо - в 11 миллионов.