Официально: Валерий Карпин - главный тренер сборной России

Валерий Карпин подписал контракт с РФС и занял пост главного тренера сборной России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Российского футбольного союза.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в ближайшие полгода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, оставивший свой пост после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

Следующий матч сборная России сыграет с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.