Валерий Карпин о перспективах Дзюбы в сборной: Двери в команду открываются не мной, а игроками

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборной. Раньше у специалиста и игрока был конфликт в «Спартаке».

«Он был и остается важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения не могут повлиять на сборную, они останутся за бортом. Если Артем покажет футбол, который может помочь сборной, он будет в команде. Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываю не я, а игроки », - передает Карпина корреспондент «Чемпионата».

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и занял пост главного тренера сборной России. Договор со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России сыграет с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.