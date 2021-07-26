Официально: Дриусси покинул «Зенит»

Нападающий Себастьян Дриусси реализовал свое право на выкуп контракта с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В минувшую субботу «Зенит» допустил возможность ухода Дриусси. В клубе отметили, что футболист может выкупить свой контракт.

Напомним, что Себастьян перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро. С тех пор Дриусси провел за команду 137 матчей, забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи. Вместе с петербургским клубом аргентинец трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Также Себастьян в составе «Ривер Плейта», чьим воспитанником он является, стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес.

Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.