«Урал» выступил против переноса шестого тура чемпионата России

Президент екатеринбургский «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса шестого тура РПЛ.

С такой просьбой к клубам РПЛ обратился новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Я против переноса шестого тура РПЛ. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесет плоды? Почему во всем мире матчи чемпионата не переносят, а нам это надо. Черчесов уже переносил туры РПЛ перед Евро-2020. Как вы могли заметить, пользы это не принесло. Сейчас это также не принесет пользы», - приводит слова Иванова Sport24.

В первом туре чемпионата России «Урал» был разгромлен «Краснодаром» (0:3). В следующем матче екатеринбургский клуб сыграет с дома с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 1 августа.