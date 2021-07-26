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Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 27' Нижний Новгоро 0 Сочи 0
26 июля 18:15
автор: Степан Шереметьев

«Урал» выступил против переноса шестого тура чемпионата России

С такой просьбой к клубам РПЛ обратился новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Президент екатеринбургский «Урала» Григорий Иванов выступил против переноса шестого тура РПЛ.

С такой просьбой к клубам РПЛ обратился новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Я против переноса шестого тура РПЛ. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесет плоды? Почему во всем мире матчи чемпионата не переносят, а нам это надо. Черчесов уже переносил туры РПЛ перед Евро-2020. Как вы могли заметить, пользы это не принесло. Сейчас это также не принесет пользы», - приводит слова Иванова Sport24.

В первом туре чемпионата России «Урал» был разгромлен «Краснодаром» (0:3). В следующем матче екатеринбургский клуб сыграет с дома с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 1 августа.

источник: Sport24.ru
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