Источник: Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро

Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны согласовали сделку. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро и плюс бонусы. Через два дня футболист пройдет медобследование в Манчестере. Ранее игрок согласовал с клубом условия личного контракта.

Напомним, что Варан перешел в мадридский клуб из «Ланса» в 2011 году за десять миллионов евро. С тех пор он провел за команду 360 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

28-летний француз в составе «галактикос» становился трехкратным чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.