Кварацхелия заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»

Хавбек кзанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ. 20-летним грузинским вингером интересуется «Тоттенхэм». Об сообщает Sky Italia.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия также интересен «Милану», однако итальянский клуб не рассматривает вариант с подписанием игрока из-за сложности этой операции и высоких запросов «Рубина» в размере 18 миллионов евро.

Напомним, что грузинский хавбек перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» в 2019 году на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2020/21 Хвича провел за казанский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.