Лука Джорджевич: У меня есть предложения из других чемпионатов, а также звонили из российских клубов

Экс-нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал «нет», не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант», - приводит слова «РБ-Спорт».

Напомним, что форвард перешел в «Локо» из петербургского «Зенита» в 2019 году за 2,25 миллиона евро. Сезон-2020/21 Джорджевич провел за тульский «Арсенал» на правах аренды. Он сыграл в РПЛ 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.