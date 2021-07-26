Источник: «Зенит» возобновил переговоры с Джованни Симеоне

Петербургский «Зенит» возобновил переговоры с «Кальяри» по переходу Джованни Симеоне, сына тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянцы хотят получить за футболиста минимум десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний аргентинец провел 33 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Напомним, что Симеоне перешел в «Кальяри» из «Фиорентины» в сентябре 2020 году за 15 млн евро. С тех пор он провел за команду 70 матчей, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.