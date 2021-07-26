Тренер «Сочи» Федотов: Владели инициативой, создавали острые моменты, не хватило конкретных действий

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура чемпионата России от «Нижнего Новгорода» (0:1).

«Владели инициативой, создавали острые моменты, возможно, не хватило каких-то конкретных действий, но, тем не менее, в футбол выигрывают те, кто забивают голы», - приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Игорь Горбунов, который получил проникающую передачу по центру штрафной и протолкнул мяч в дальний угол.

В следующем матче «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Уралом» (1 августа), а «Сочи» отправится в Грозный, где сыграет с «Ахматом» (2 августа).