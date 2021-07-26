Кержаков - о победе над «Сочи»: В футболе не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на победу своей команды в матче первого тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).

«Игра сложилась для нас тяжело. Это очевидно, соперник доминировал на протяжении всего матча, «Сочи» очень хороший клуб, обученный и с качественными футболистами. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом.

Я благодарен ребятам за их самоотдачу, выдержку. Им было тяжело большинство времени играть в обороне, но они выдержали. Сделали то, о чём мы с ними договаривались, и использовали момент, который им выдался. Хорошо, что мы начали сезон с исторической победы», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Единственный мяч на 68-й минуте забил Игорь Горбунов, который получил проникающую передачу по центру штрафной и протолкнул мяч в дальний угол.

В следующем матче «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Уралом» (1 августа), а «Сочи» отправится в Грозный, где сыграет с «Ахматом» (2 августа).